С лета рф начала испытывать острую нехватку в личном составе - Вениславский о мобилизации россиян

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Другого выхода, кроме как объявить мобилизацию, у рф нет, ведь все возможности от скрытой мобилизации исчерпались, а в рядах войск рф ощущается острая нехватка личного состава. Такое мнение на брифинге высказал представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

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"россия вынуждена объявить мобилизацию, другого варианта у них нет. Потому что они исчерпали все возможные ресурсы скрытой мобилизации. Все, кого можно было каким-то образом либо материально, либо идеологически зазомбированных, привлечь к войне против Украины, уже привлечены. По данным ГУР, с лета российская федерация начала испытывать острую нехватку в личном составе, в пополнении потерь, которые они понесли на территории Украины", - сказал нардеп.

Детали

Он считает, что после успешного контрнаступления украинских Вооруженных сил в Харьковской области путин осознал катастрофичность последствий для рф. Поэтому для того, чтобы минимизировать негатив и показать достижения для внутренней аудитории, он объявил частичную мобилизацию.

«Мобилизация, я убежден, будет продолжать приносить те последствия, которые мы вчера наблюдали в Москве и других городах. Протестное движение уже началось, и это будет очередной шаг к завершению эпохи той россии, которую мы сейчас имеем как своего соседа», – заявил Вениславский.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 55 110 человек.