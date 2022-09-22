Польша и Британия договорились разработать предложения по долговременной поддержке Украины для предупреждения и отражения будущих нападений

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании в формате трехстороннего альянса обсудили противодействие российской агрессии. В частности, договорились разработать предложения по долговременной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Сообщается, что в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы, Польши Збигнева Рау и Великобритании Джеймса Клеверли. Министры встретились в трехстороннем формате Украины, Польши и Великобритании, который был основан в этом году в Киеве.

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«Главы дипломатий скоординировали шаги по противодействию российской агрессии в контексте объявления частичной мобилизации россиян для продолжения войны рф против Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по итогам встречи министры приняли совместное заявление.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании встретились в Нью-Йорке и договорились:

продолжать непоколебимую поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании в противодействии агрессии россии до победы Украины;

разработать предложения по долгосрочной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения;

развивать трехстороннее сотрудничество, в частности укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.

Кроме того, министры осудили дальнейшую мобилизацию сил в россии, что лишь отвергает возможность установления мира.

Дополнение

Великобритания готова предоставить Украине финансовую поддержку для закупки газа и способствовать развитию газодобычи.