Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,21 -0,3163 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5865

Польша и Британия договорились разработать предложения по долговременной поддержке Украины для предупреждения и отражения будущих нападений

Польша и Британия договорились разработать предложения по долговременной поддержке Украины для предупреждения и отражения будущих нападений

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании в формате трехстороннего альянса обсудили противодействие российской агрессии. В частности, договорились разработать предложения по долговременной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Сообщается, что в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы, Польши Збигнева Рау и Великобритании Джеймса Клеверли. Министры встретились в трехстороннем формате Украины, Польши и Великобритании, который был основан в этом году в Киеве.

Цитата

«Главы дипломатий скоординировали шаги по противодействию российской агрессии в контексте объявления частичной мобилизации россиян для продолжения войны рф против Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по итогам встречи министры приняли совместное заявление.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании встретились в Нью-Йорке и договорились:

  • продолжать непоколебимую поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании в противодействии агрессии россии до победы Украины;
  • разработать предложения по долгосрочной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения;
  • развивать трехстороннее сотрудничество, в частности укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.

Кроме того, министры осудили дальнейшую мобилизацию сил в россии, что лишь отвергает возможность установления мира.

Дополнение

Великобритания готова предоставить Украине финансовую поддержку для закупки газа и способствовать развитию газодобычи.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.