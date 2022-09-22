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Министр обороны Италии обсудит с Резниковым укрепление ВСУ - Зеленский

Министр обороны Италии обсудит с Резниковым укрепление ВСУ - Зеленский

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини. Президент отметил, что Гуэрини обсудит с министром обороны Алексеем Резниковым укрепление Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Цитата

«В целом хотел поблагодарить премьер-министра Марио Драги за постоянную поддержку, спасибо вашему правительству, и хотел бы поблагодарить итальянское общество, ваш народ, который постоянно поддерживал Украину, наш суверенитет, территориальную целостность и поддерживал Украину в этой борьбе за наше выживание. Я знаю, что сейчас у вас будет встреча с министром обороны о многих деталях, которые являются приоритетом для нашего государства – это укрепление наших Вооруженных Сил. Я думаю вы об этом проговорите», - сказал Зеленский обращаясь к Гуэрини.

Детали

Гуэрини сказал, что ему очень приятно познакомиться лично с Зеленским.

«Я вам передаю огромный привет от президента Маттареллы и премьер-министра Драги. Перед приездом сюда я был в Ирпене, Гостомеле, я видел разрушения которые нанесли русские», - сказал Гуэрини обращаясь к Зеленскому.

Дополнение

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Источник: УНН
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