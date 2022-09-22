Зеленский создал рабочую группу по созданию международного трибунала за преступления рф против Украины
Владимир Зеленский
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по проработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №661.
Цитата
«Создать рабочую группу по проработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины (далее — рабочая группа)», - говорится в указе.
Детали
В состав рабочей группы входит:
· Ермак Андрей Борисович — Руководитель Офиса Президента Украины, руководитель рабочей группы
· Смирнов Андрей Александрович — Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, заместитель руководителя — координатор рабочей группы
· Гавриш Олег Олегович — главный консультант отдела организационной работы Кабинета Руководителя Офиса Президента Украины
· Золотарева Оксана Вадимовна — директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины
· Карасевич Александр Александрович — Генеральный директор Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса Президента Украины
· Качура Александр Анатольевич — народный депутат Украины (по согласию)
· Ковальская Елена Александровна — Руководитель Кабинета Руководителя Офиса Президента Украины
· Кориневич Антон Александрович — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины
· Костин Андрей Евгеньевич — Генеральный прокурор (по согласию)
· Кулеба Дмитрий Иванович — Министр иностранных дел Украины
· Малюська Денис Леонтьевич — Министр юстиции Украины
· Маслов Денис Вячеславович — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины (по согласию)
· Мезенцева Мария Сергеевна — народный депутат Украины (по согласию)
· Сибига Андрей Иванович — Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины
· Устинова Александра Юрьевна — народный депутат Украины (по согласию)
· Хоменко Елена Викторовна — народный депутат Украины (по согласию).
Зеленский поручил рабочей группе разработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Кроме того, сообщается, что Президент поручил создать рабочую группу с целью обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала.
Дополнение
Европейский парламент и Комитет Министров Совета Европы поддержали создание трибунала по преступлению агрессии россии.
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