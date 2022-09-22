"Референдумы" на оккупированном Донбассе и в Запорожской области: росСМИ показали, как выглядят "бюллетени"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. российские СМИ показали, как выглядят бюллетени для голосования на «референдумах» в так называемых "лнр" и "днр", а также в оккупированной части Запорожской области, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, представитель оккупационной администрации Запорожской области владимир рогов подчеркивал, что на "референдум" вынесен вопрос о вхождении в состав рф "всей территории региона — в действующих административных границах".

При этом российские войска оккупировали лишь часть области.

Добавим

"Референдумы" в так называемых "лнр" и "днр", а также Запорожской и Херсонской областей должны состояться с 23 по 27 сентября.

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