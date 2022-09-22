Применение рф ядерного оружия опасно для всех стран Черноморского региона - ГУР

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Применение россией ядерного оружия опасно для всех стран Черноморского региона. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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“Возможно, россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия будет иметь влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, мы будем иметь еще одну катастрофу на нашей территории, в Восточной Европе”, – сказал Скибицкий.

Он добавил, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на страны, в частности Польшу, Турцию и Болгарию.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявлял, что если президент россии владимир путин применит ядерное оружие в Украине, Соединенные Штаты нанесут "сокрушительный удар" по черноморскому флоту рф или российским базам в Крыму.