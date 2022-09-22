В захваченном Мариуполе "местные власти" ищут людей для проведения "референдума", предлагают 100 тыс. рублей

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области самопровозглашенная «власть» срочно ищет людей для проведения псевдореферендума. За эту «работу» обещают 100 тыс. рублей. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

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«Подготовка к псевдореферндуму в Мариуполе. Что известно на сейчас - комиссии не сформированы. Оккупационные администрации в срочном порядке ищут людей, которые могут быть привлечены. Обзванивают всех членов избирательных комиссий при Украине всех уровней. Предлагают заработную плату 100 тыс. рублей. Но пока - людей нет», - заявил он.

Детали

По его информации, псевдореферендум будет проходить в одном из базовых центров (улица Апатова, 9). Задача «властей» - до 21:00 наполнить комиссии в главном офисе оккупантов (ул. Громова, 63).

«По школам разместились российские военные в большом количестве, как будто для обеспечения охраны «референдума», бюллетени еще не завезены, но как будто уже в пути. Предварительно мариупольцы без фильтрации к «референдуму» не допускаются. Такое себе волеизъявление», - добавил Андрющенко.

Дополнение

На временно захваченных россиянами территориях начали появляться листовки с призывом женщин поступить на военную службу, что свидетельствует об отчаянии.