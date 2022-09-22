Украина уже обменяла с рф более 800 пленных украинцев - СБУ

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украина уже обменяла с россией 802 граждан Украины, вчера завершился 20 обмен пленными. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк во время брифинга, передает УНН.

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«Вчера завершился успешно большой обмен, это уже 20 обмен и в целом мы поменяли 802 граждан Украины. 200 человек, которых мы вчера обменяли на территории Черниговской области – это те на кого мы обменяли господина Медведчука», - рассказал Малюк.

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Ранее Василий Малюк сообщал, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.

Дополнение

Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена вернули 215 человек.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктора Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев

Сообщалось, что из российского плена освободили 118 военнослужащих Нацгвардии.