Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: обсудили подготовку "референдумов" и мобилизацию в рф

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в Офисе Президента, на заседании обсудили подготовку псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и объявление мобилизации в рф, передает УНН.

Детали

По данным ОП, руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

Члены Ставки Верховного Главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Цитата

"Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько бы врагов ни было, мы их уничтожим - Залужный о мобилизации в рф