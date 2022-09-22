Большой обмен пленными: командиры "Азова" не знали, куда едут

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пятеро командиров защитников Мариуполя во время обмена пленными не знали, куда едут. Они были в одиночных камерах фактически на территории рф. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга, передает УНН.

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«Ребята были очень истощены…Ребята не знали, куда едут, они не понимали, где они находятся. Речь сейчас о командирах, которые были из «Азова»: Денисе Прокопенко, Паламаре, наших ребятах из Национальной гвардии …Они были в одиночных камерах, фактически на территории рф, а большая часть была в Еленовке», - рассказал Монастырский.

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Он рассказал, что они думали, что едут на этап или на определенные судилища, которые были им обещаны.

Дополнение

Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек.

Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из «Азовстали» – они уже находятся в безопасности.

Владимир Зеленский сообщил, что пять командиров защитников Мариуполя, которых освободили из российского плена, будут оставаться в Турции до конца войны.