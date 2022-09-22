Был нужен фсб рф: Буданов об обмене Медведчука на пленных

КИЕВ. 22 сентября. УНН. россия обменяла бывшего народного депутата Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных, поскольку он был больше всего нужен фсб. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Медведчук на данном этапе больше всего нужен фсб, а не кому-то там конкретно. Это лицо через которое на прямую шло финансирование агентурных сетей здесь, через это лицо шло финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета федеральной службы безопасности», - сказал Буданов.

Детали

По его словам, Медведчук стал для россиян средством влияния и отмывания денег.

«Это главная причина почему они так за него боролись», - отметил Буданов.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Медведчук является очень мощным носителем информации для россии.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в свою очередь отметил, что обмен Медведчука на 200 украинских военнопленных – это признак того, что он был топовым предателем Украины.

«Мы понимаем, что наши враги из фсб и других спецслужб рф проводят специальные информационные операции. Вполне вероятно, что в будущем они смогут использовать для этого Медведчука», - рассказал Малюк.

Дополнение

Виктора Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.

Ранее Василий Малюк сообщал, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.

Контекст

Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек.