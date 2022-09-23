Зеленский прокомментировал "частичную" мобилизацию в России

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения я Владимир Зеленский прокомментировал "частичную" мобилизацию россиян. Об этом пишет УНН.

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По словам Зеленского, "частичная" мобилизация это реакция руководства России, которое меняет тактику и пытается втянуть в войну еще больше российских граждан и ресурсов

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"Российское решение о мобилизации – это откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России – это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом", — заявил Президент Украины.

Глава государства отметил, что любые решения российского руководства не меняют для Украины ничего.

"Нас должны интересовать только наши задачи. Это освобождение нашей страны, защита наших людей и мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач", — добавил Зеленский.

Напомним

21 сентября путин официально объявил начало частичной мобилизации в РФ. После официального объявления по всей России люди вышли на протесты, где было задержано более 1350людей в 38 городах страны.