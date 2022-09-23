Президент: сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет дипломатическая мобилизация всего международного сообщества и Украина получает еще больше поддержки от мира и новых стран. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время своего обращения украинский Президент поблагодарил всех партнеров, противостоящих с Украиной российской агрессии. Он подчеркнул, что это "реакция на новые российские эскалационные шаги".

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"Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все – вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги ", - говорится в обращении.

В частности, фарс с подготовкой псевдореферендумов на оккупированной территории демонстрирует, что происходило и в 2014 году в Крыму и на Донбассе, и что цивилизованные страны мира поддерживают Украину, на что Зеленский выразил благодарность.

"Благодарю всех европейцев от Исландии до Румынии, которых России больше никогда не обмануть. Спасибо, Британия, за поддержку! Турции! Канада, спасибо! Спасибо и всем, кто сейчас не публично подтверждает поддержку Украины", — сказал Президент.

Напомним

Зеленский прокомментировал "долевую" мобилизацию в России.