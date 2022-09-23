Фальшивые "референдумы" призваны продолжить вторжение рф - посол Британии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Результат псевдореферендумов, которые захватчики сегодня начинают на временно оккупированных территориях Украины, почти наверняка уже предрешен, они призваны продолжить незаконное вторжение россии. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в пятницу, 23 сентября, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Фальшивые референдумы. Будут опубликованы результаты того, чего не было. Интересно, кого-то вообще позовут голосовать? Им это не понадобится. Результат почти наверняка уже предрешен. Медийное упражнение, призванное продолжить незаконное вторжение россии", - отметила посол.

Дополнение

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины захватчики объявили о проведении "референдумов" по присоединению к рф 23-27 сентября.

путин "заверил", что рф "обеспечит проведение референдума" на временно оккупированных территориях Украины.