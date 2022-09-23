Конгресс призвал Пентагон ускорить рассмотрение передачи больших беспилотников Украине

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Семнадцать членов Конгресса США попросили министра обороны страны Ллойда Остина ускориться с рассмотрением Пентагоном запроса Украины на большие боевые беспилотники, говорится в письме от среды, сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, план администрации президента США Джо Байдена продать Украине четыре больших беспилотника наткнулся на препятствие в июне из-за опасений, что сложное оборудование может попасть в руки врага.

Источники издания сообщили, что техническое возражение против продажи было выдвинуто во время более глубокой проверки Администрацией безопасности оборонных технологий Пентагона, группой, которая отвечает за защиту дорогостоящих технологий от рук врага.

Ранее план продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, который циркулирует с марта, одобрили официальные лица США, сообщили три человека.

«Тщательная оценка рисков не должна осуществляться за счет жизней украинцев», — говорится в письме от среды, подписанном двухпартийной группой Конгресса США, в котором содержится призыв к тому, чтобы проверка Пентагоном того, может ли он передать оружие, завершилась "своевременно".

В письме, подписанном республиканцами и демократами, говорится о недавних территориальных завоеваниях Украины, и добавляется, что "использование более мощных беспилотных авиационных комплексов на поле боя позволит ВСУ лучше удерживать территорию, за которую они так тяжело боролись, чтобы вернуть".