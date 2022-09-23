"Бегут из зала почти так же, как российские солдаты с поля боя" - Кулеба высмеял поведение лаврова на Совбезе ООН

КИЕВ. 23 сентября. УНН. На выступлении во время заседания Совбеза ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высмеял поведение главы российского МИДа сергея лаврова, который покинул зал сразу после выступления, не дождавшись окончания встречи. Об этом информирует УНН.

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«Российские дипломаты являются непосредственными соучастниками, поскольку своей ложью подстрекают эти преступления и покрывают их. Пожалуй, единственное, что заслуживает реакции среди потока лжи в российском выступлении сегодня – это недопустимый жаргон, использованный при упоминании президента иностранного государства, Президента Украины. Должен также отметить, что российские дипломаты бегут из зала почти так же, как российские солдаты с поля боя», – отметил Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел россии сергей лавров пришел на заседание Совета Безопасности ООН, опоздав почти на 1,5 часа.

После выступления лавров, как сообщается, сразу ушел.