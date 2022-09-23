"Есть джентльменская договоренность": в Раде прогнозируют быстрое принятие Бюджета-2023

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В этом году принятие Государственного бюджета, на 2023 год, в парламенте состоится раньше, чем это было в последние три года, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Он сообщил, что во время пленарного заседания народные депутаты уже заслушали Бюджет, "фактически запустив бюджетную процедуру".

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"Существует "джентльменская договоренность" фракций - оппозиции и монобольшинства, что не будет потока предложений, которые всегда поступали тысячами в Бюджет... Будут взвешенные несколько десятков от каждой фракции. Возможно, всего несколько сотен предложений, которые профильный комитет и правительство смогут максимально оперативно проработать, чтобы выйти на соответствующие даты", - сообщил Корниенко, которого цитирует пресс-служба ВР.

По его словам, Бюджет в последние три года принимали в конце ноября - начале декабря, но в этом году это произойдет раньше: "Ведь Министерство финансов Украины, Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак просят делать это быстрее, потому что нужно с конкретным документом договариваться с нашими партнерами, которые будут нас поддерживать в следующем году: прежде всего страны Европейского Союза и США, которые, по состоянию на сегодня, предоставляют Украине наибольший процент поддержки за последние семь месяцев".

Детали

Первый заместитель председателя ВР при этом сообщил, что Бюджет-2023 - это "бюджет страны, которая воюет, бюджет - наполовину оборонный: Вооруженные Силы Украины, силы обороны, зарплата, расходы, вооружение, снаряды - все то, что поможет нам сдерживать фантастические нашествия, которые нам пророчат".

Кроме того, он акцентировал, что Министерство финансов и Национальный банк "работают над тем, чтобы все показатели Бюджета сохранялись в нормальных коридорах".

Дополнение

Верховная Рада будет принимать Государственный бюджет на 2023 год, как сообщалось, по сокращенной процедуре - уже до конца октября.