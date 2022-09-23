Германия предоставила Украине еще 6 самоходных установок Gepard

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Германия дополнительно передала Украине 6 зенитных самоходных установок Gepard. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Германии, передает УНН.

Детали

Кроме установок Gepard Германия также, как сообщается, предоставила 6000 боеприпасов к ним, а также около 6000 патронов и 3000 снарядов 155 мм калибра (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Также в Украину планируется, по данным МО ФРГ, отправка четырех САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом; две РСЗО MARS II с боезапасом; 50 бронемашин Dingo; зимнее снаряжение для личного состава (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).

Напомним

Министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявила, что мобилизация в россии и запланированные "референдумы" в оккупированных частях Украины не остановят военную поддержку Украины со стороны Германии.



