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Германия предоставила Украине еще 6 самоходных установок Gepard

Германия предоставила Украине еще 6 самоходных установок Gepard

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Германия дополнительно передала Украине 6 зенитных самоходных установок Gepard. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Германии, передает УНН.

Детали

Кроме установок Gepard Германия также, как сообщается, предоставила 6000 боеприпасов к ним, а также около 6000 патронов и 3000 снарядов 155 мм калибра (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Также в Украину планируется, по данным МО ФРГ, отправка четырех САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом; две РСЗО MARS II с боезапасом; 50 бронемашин Dingo; зимнее снаряжение для личного состава (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).

Напомним

Министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявила, что мобилизация в россии и запланированные "референдумы" в оккупированных частях Украины не остановят военную поддержку Украины со стороны Германии.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Германия
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