Кулеба встретился с главой МИД Китая: что обсудили

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Китайский коллега заверил в уважении Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, отметил глава МИД Украины в Twitter, пишет УНН.

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"Я встретился с членом Госсовета и министром иностранных дел Ван И, чтобы обсудить отношения между Украиной и КНР. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также неприемлемость применения силы как средства решения разногласий", - сообщил Кулеба.

Дополнение

19-23 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в США для участия в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На выступлении во время заседания Совбеза ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высмеял поведение главы российского МИДа сергея лаврова, который покинул зал сразу после выступления, не дождавшись окончания встречи.