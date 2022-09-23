США несколько месяцев в частным порядке предостерегали россию от применения ядерного оружия - СNN

КИЕВ. 23 сентября. УНН. США несколько месяцев в частном порядке предостерегали россию от применения ядерного оружия, сообщили американские официальные лица. Об этом пишет CNN, информирует УНН.

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"По словам официальных лиц США, в течение последних нескольких месяцев США в частном порядке сообщали россии, что, если москва решит применить ядерное оружие, будут последствия", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, не сразу было ясно, как и когда были отправлены предупреждения. По словам одного чиновника, к этому был причастен Государственный департамент. Администрация Байдена также активно использовала разведывательные каналы для передачи конфиденциальных сообщений в москву во время подготовки и ведения войны россии в Украине, в частности в недавних переговорах по незаконно задержанным американцам, указывает телеканал.

Предупреждения, как отмечается, "прозвучали после того, как президент россии владимир путин в своей речи в среду угрожал применить ядерное оружие на фоне серии досадных неудач на поле боя в Украине".

Официальные лица США подчеркнули, что это не первый раз, когда путин угрожает применить ядерное оружие с момента начала его нового вторжения в Украину в феврале, "хотя некоторые аналитики считают эту угрозу более конкретной и эскалационной, чем предыдущая риторика российского президента", сообщает телеканал.

"Сейчас высокопоставленные чиновники ЦРУ публично заявили, что не видят никаких признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие. Но некоторые военные аналитики обеспокоены тем, что россия может попытаться применить так называемое тактическое, или поля боя, ядерное оружие в ответ на ее плохие результаты в Украине — тактика, которую иногда называют "эскалация ради деэскалации". Сотрудники разведки считают, что путин, скорее всего, воспользуется этим вариантом, только если, по его мнению, россии или его режиму будет угрожать экзистенциальная опасность, и неясно, почувствует ли он, что поражение в войне в Украине соответствует этому описанию", - говорится в сообщении.

Дополнение

21 сентября путин заявил, в частности, о мобилизации в стране, шагах по аннексии части украинской территории и угрозе применения ядерного оружия для защиты россии.