МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожскую АЭС - Шмыгаль

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Демилитаризация Запорожской атомной электростанции - это стратегическая задача не только для Украины, но и для всей Европы. Именно поэтому МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Нью-Йорке во время пресс-брифинга для СМИ, передает УНН.

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«Своими действиями на Запорожской АЭС россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов - это один из ключевых вызовов для всех в мире. Этот вопрос в ООН мы обсуждали с президентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ, господином Гросси. Все понимают важность демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что сейчас важно организовать дополнительные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС. Более того, вокруг ЗАЭС должна быть создана 30-километровая зона безопасности.

«россия практически ежедневно устраивает провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить эту крупнейшую атомную станцию в Европе от украинской энергосети и продолжать использование станции как военной базы. Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской ЗАЭС, но также из Энергодара», - подчеркнул глава украинского правительства.

Дополнение

Оккупанты почти с начала полномасштабного вторжения атаковали Запорожскую АЭС, которая расположена в Энергодаре. Армия рф продолжает обстреливать станцию.

Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной армией рф Запорожской атомной электростанции срочно призывают выехать. Оккупанты игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан призывают переехать на территории подконтрольные Украине.