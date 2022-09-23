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Война из рф: Зеленский заявил, что в Украине ежедневно погибает около 50 военных

Война из рф: Зеленский заявил, что в Украине ежедневно погибает около 50 военных

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине из-за полномасштабного вторжения рф умирает за день около 50 военнослужащих. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский интервью Ouest-France, добавив, что потери Украины в пять раз меньше чем в рф, передает УНН.

Цитата

"У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это почти 50 человек в сутки. Но это не точные цифры, потому что неизвестно, сколько солдат и мирных жителей осталось на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских военных, чем российских солдат", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, он получает данные по потерям ВСУ, однако с цифрами важно быть осторожными из-за того, что речь идет о человеческих жизнях.

"Позиция наших военных не в том, чтобы предоставить точное количество убитых или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос - точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях", - отметил Президент.

Дополнение

В июле Зеленский сообщал, что в Украине из-за полномасштабного вторжения рф умирает за день до 30 военнослужащих и около 250 получают ранения.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина имеет потери среди военных около 9 тысяч. Однако точная цифра неизвестна из-за невозможности подсчета погибших в Мариуполе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский
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