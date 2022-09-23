Научно-экспертное управление ВР не поддержало законопроект об уменьшении зарплат нардепов до "минималки"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады не поддержало законопроект авторства нардепа Антона Яценко по уменьшению зарплат народных депутатов до “минималки” и лишение их надбавок на время действия военного положения. Об этом говорится в научно-экспертном заключении к законопроекту №7637, передает УНН.

Детали

В документе отмечают, что правовая природа полномочий народных депутатов имеет особую специфику, а потому Конституция и другие законы обеспечивают условия независимой деятельности нардепов, среди которых - социальные гарантии, в том числе зарплата и надбавки. А потому, отказ от компенсаций может негативно повлиять на независимость народных избранников.

Цитата

“Считаем, что полный отказ от компенсации народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, а также установление месячной заработной платы народному депутату в размере одной минимальной заработной платы негативно повлияют на обеспечение независимости народных депутатов и возможности реализации их полномочий”, - говорится в сообщении.

Напомним

Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

В антикоррупционном комитете ВР также считают, что такая инициатива несет в себе коррупционные риски. А в бюджетном комитете ВР назвали эту инициативу популистской.

Политолог Владимир Цыбулько считает, что Яценко зарегистрировал подобную популистскую инициативу, чтобы отвлечь внимание от того, что его обвиняют в коллаборационистской деятельности.