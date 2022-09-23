Зеленский назначил Алексея Макеева новым послом в Германии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии сменил Алексей Макеев. Указ о назначении последнего сегодня подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.

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9 июля Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии. Дипломат запомнился резкой критикой властей Берлина за задержку поставок оружия Украине.

В одном из интервью немецким СМИ посол назвал "пощечиной Украине" запрет немецкими властями украинской символики в Берлине на 8-9 мая.

Ожидается, что Мельник может стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы после увольнения с должности посла.