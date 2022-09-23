Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 -0,1316 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5970

Зеленский назначил Алексея Макеева новым послом в Германии

Зеленский назначил Алексея Макеева новым послом в Германии

Алексей Макеев

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии сменил Алексей Макеев. Указ о назначении последнего сегодня подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нам трудно прощаться: Мельник прокомментировал свое увольнение с должности посла Украины в ФРГ

Добавим

9 июля Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии. Дипломат запомнился резкой критикой властей Берлина за задержку поставок оружия Украине.

В одном из интервью немецким СМИ посол назвал "пощечиной Украине" запрет немецкими властями украинской символики в Берлине на 8-9 мая.

Ожидается, что Мельник может стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы после увольнения с должности посла.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, посол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.