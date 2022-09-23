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Зеленский упрекнул Китай за неоднозначную позицию

Зеленский упрекнул Китай за неоднозначную позицию

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал неоднозначную позицию Китая по поводу войны и признал ошибку украинских дипломатов. Об этом он сказал в интервью Ouest-France, передает УНН.

Цитата

«До масштабного вторжения между нашими странами были каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества», — сказал Зеленский.

Детали

Зеленский заявил, что сейчас Украина и Китай не сотрудничают, однако он бы хотел, чтобы Китай оказал помощь.

Президент добавил, что разговор с лидером Китая был бы тяжелым сегодня.

Кроме того, Зеленский признал «слабое место» и «ошибку» украинской дипломатии, заключающуюся в недостаточном присутствии в определенных регионах мира, таких как Карибский бассейн.

Дополнение

Министр иностранных дел Китая Ван И в Совете Безопасности ООН в четверг призвал к "нейтралитету" агентств ООН и добавил, что любое расследование военных преступлений в Украине должно быть "основано на фактах, а не на предположении виновности".

В последние месяцы Китай предложил россии поддержку и увеличил экономическую помощь, увеличив двустороннюю торговлю до рекордно высокого уровня.

Но путин на прошлой неделе признал, что Пекин имеет "вопросы и опасения" по поводу вторжения рф.

Источник: УНН
Теги: Китай, война, Владимир Зеленский
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