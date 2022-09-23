В Украине хотят возобновить электронное декларирование и спецпроверки: в Раде зарегистрировали законопроект

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии относительно приобретения Украиной статуса члена Европейского союза. Он предлагает возобновить электронное декларирование и проверки деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

Законопроектом № 8071 предлагают установить, что лица, которые в 2022 году не подали декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 45 настоящего Закона, и/или сообщений, предусмотренных частями первой, четвертой статьи 52 настоящего Закона, подают такую декларации и сообщения не позднее 60 календарных дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии относительно приобретения Украиной статуса члена Европейского союза»

Субъекты декларирования, которые в определенный настоящим Законом срок не подали декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 45 настоящего Закона, и/или сообщений, предусмотренных частями первой, четвертой статьи 52 настоящего Закона, в связи с выполнением задач в интересах национальной безопасности и обороны Украины, непосредственным участием в ведении военных (боевых) действий, пребыванием в районе проведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированной территории, другими обстоятельствами, вызванными военной агрессией российской федерации, не подлежат привлечению к ответственности за несвоевременное представление такой декларации и соответствующих сообщений.

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Кроме того, предлагается установить, что на период действия военного положения, введенного на территории Украины 24 февраля 2022 года, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уполномочено в связи с военной агрессией российской федерации:

· выносить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению, изменению или отмене специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

· осуществлять мониторинг и оценку экономических, политических, правовых и других последствий применения, изменения или отмены санкций в Украине и иностранных юрисдикциях, вносить предложения по координации указанных мероприятий;

· участвовать во взаимодействии с органами и учреждениями иностранных государств по применению и реализации в иностранных юрисдикциях специальных ограничительных мер (санкций);

· использовать для реализации положений подпунктов 1-4 пункта 2-3 Заключительных положений настоящего Закона полномочия, предоставленные Законом Украины «О предотвращении коррупции»

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Специальная проверка, предусмотренная Законом Украины «О предотвращении коррупции», в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, а также проверка, предусмотренная Законом Украины «Об очищении власти», в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, в отношении которых осуществляются мероприятия по очищению власти (люстрации), во время действия военного положения не проводятся в случае:

· пребывания органа, который отвечает за организацию специальной проверки или проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», в районе проведения военных (боевых) действий или во временной оккупации, окружении (блокировании), перечень которых определяется в установленном законодательством порядке;

· выполнения лицами, назначенными на соответствующую должность во время действия военного положения, задач в интересах национальной безопасности и обороны Украины, непосредственного участия в ведении военных (боевых) действий, пребывания в районе проведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированной территории.

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Организация проведения специальной проверки, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», а также проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения и в отношении которых такие проверки в этот период не проводились, осуществляется:

· в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии относительно приобретения Украиной статуса члена Европейского союза», кроме случая увольнения такого лица до дня вступления в силу указанного закона или окончания проведения указанных проверок во время действия военного положения;

· в течение 30 календарных дней со дня, когда лицо приступило к выполнению своих должностных обязанностей, которые оно временно не выполняло в связи с выполнением задач в интересах национальной безопасности и обороны Украины, непосредственным участием в ведении военных (боевых) действий, пребыванием в районе проведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированной территории, другими обстоятельствами, вызванными военной агрессией российской федерации.