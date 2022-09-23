Зеленский поручил МИД отреагировать на факты использования россиянами иранских дронов

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования войсками российской федерации на украинской территории вооружения иранского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Цитата

«Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования войсками российской федерации на украинской территории вооружения иранского производства», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что несмотря на то, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что россия применяет в Украине вооружение именно иранского производства.

«Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан», – заявил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи от Израиля.

Высокопоставленные израильские чиновники изданию Axios сообщали, что Украина попросила Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

россия в последние дни атаковала несколько украинских военных позиций с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были перекрашенными иранскими беспилотниками Shahed-136.