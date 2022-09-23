Зеленский создал 20 военных администраций на Луганщине

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № №665/2022 об образовании 20 военных администраций в Луганской области. Об этом сообщает ОП, передает УНН.

Детали

Зеленский постановил образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 «О создании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области», такие военные администрации населенных пунктов:

· Нижнетепловскую сельскую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;

· Станично-Луганскую поселковую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;

· Широковскую сельскую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;

· Счастьенскую городскую военную администрацию Счастьенского района Луганской области.

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Кроме того, было поручено создать еще 16 военных администраций:

· Беловодскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Белокуракинскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Белолуцкую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Коломийчискую сельскую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Краснореченскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Марковскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Меловскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Нижнедуванскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Новоайдарскую поселковую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;

· Новопсковскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Сватовскую городскую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Старобельскую городскую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Троицкую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;

· Чмыровскую сельскую военную администрацию Старобельского района Луганской области;

· Шульгинскую сельскую военную администрацию Старобельского района Луганской области.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Указа.