Зеленский создал 20 военных администраций на Луганщине
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № №665/2022 об образовании 20 военных администраций в Луганской области. Об этом сообщает ОП, передает УНН.
Детали
Зеленский постановил образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 «О создании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области», такие военные администрации населенных пунктов:
· Нижнетепловскую сельскую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;
· Станично-Луганскую поселковую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;
· Широковскую сельскую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;
· Счастьенскую городскую военную администрацию Счастьенского района Луганской области.
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Кроме того, было поручено создать еще 16 военных администраций:
· Беловодскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Белокуракинскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Белолуцкую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Коломийчискую сельскую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Краснореченскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Марковскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Меловскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Нижнедуванскую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Новоайдарскую поселковую военную администрацию Счастьенского района Луганской области;
· Новопсковскую поселковую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Сватовскую городскую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Старобельскую городскую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Троицкую поселковую военную администрацию Сватовского района Луганской области;
· Чмыровскую сельскую военную администрацию Старобельского района Луганской области;
· Шульгинскую сельскую военную администрацию Старобельского района Луганской области.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Указа.