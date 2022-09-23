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В россии объявили украинского журналиста Цимбалюка иноагентом

В россии объявили украинского журналиста Цимбалюка иноагентом

КИЕВ. 23 сентября. УНН. министерство юстиции российской федерации включил украинского журналиста Романа Цимбалюка в список физлиц-иноагентов. Об этом сообщает Медуза, передает УНН.

Цитата

«В список физлиц-иноагентов попали: глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен,блогер Дмитрий Иванов, журналисты Роман Цимбалюк, Александр Кушнарь», - говориться в сообщении.

Дополнение

В 2021 году россия обвиняла в экстремизме украинского журналиста Романа Цимбалюка.

В 2017-м украинского журналиста Романа Цимбалюка задерживали в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, журналисты
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