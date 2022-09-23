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Выпуск продукции на Алчевском металлургическом комбинате на Луганщине остановлен из-за принудительной мобилизации работников

Выпуск продукции на Алчевском металлургическом комбинате на Луганщине остановлен из-за принудительной мобилизации работников

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В связи с принудительной мобилизацией работников Алчевского металлургического комбината в Луганской области, выпуск продукции на предприятии полностью остановлен. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Жителям большинства населенных пунктов на временно захваченных территориях ограничили выезд, с целью их участия в так называемых “референдумах” и дальнейшей подготовки мужчин призывного возраста к принудительной мобилизации в оккупационные войска. В связи с принудительной мобилизацией работников Алчевского металлургического комбината в Луганской области, выпуск продукции на предприятии полностью остановлен», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подтверждено поражение объектов противника за предыдущие дни. А именно: склада боеприпасов в районе населенного пункта Борозенское Херсонской области и трех районов сосредоточения личного состава противника в Запорожской и Херсонской областях. Потери российских оккупантов составляют до 110 человек погибшими и более 120 человек ранеными.

Дополнение

В оккупированной Горловке рашисты "мобилизовали" 10 мужчин на войну против Украины.

Источник: УНН
Теги: мобилизация, Луганск и Луганская область
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