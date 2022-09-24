Зеленский мобилизованным украинцам: при первой возможности переходите на наши позиции
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во время традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский призвал украинцев, которых мобилизовали на оккупированных территориях, при первой возможности переходить на украинские позиции. Об этом информирует УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев на оккупированных территориях избегать мобилизации, а если их таки мобилизуют - переходить на сторону ВСУ.
Цитата
"Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины.
А если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую активность врага - мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции.
Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", - сказал он.
Напомним
В оккупированной Горловке рашистымобилизовали10 мужчин на войну против Украины.
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