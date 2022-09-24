КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский обвинил Россию в уничтожении крымскотатарского народа, пишет УНН.

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В своем обращении Президент отметил, что оккупанты пытаются мобилизовать как можно больше крымских татар.

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“Сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы пытаются найти и мобилизовать как можно больше мужчин. Мы уже имеем доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора забрать жизнь у как можно большего количества жителей территории, на которую зашли российские войска”, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Зеленский призвал украинцев, которых мобилизовали на оккупированных территориях, при первой возможности переходить на украинские позиции.