МИД Ирана ответил на ограничения Украины на работу иранского посольства: заявили о "неподтвержденных сообщениях"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Ирана опубликовало ответ на решение Украины по поводу ограничений на работу посольства страны в Киеве после использования российскими оккупантами оружия иранского производства в Украине, заявив, что решение базируется на "неподтвержденных сообщениях", пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани, как сообщается, "выразив сожаление по поводу решения правительства Украины относительно дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран, посчитал это решение основанным на неподтвержденных сообщениях и вызванным созданием медийного пространства иностранными сторонами".

"Ссылаясь на четкую политику активного нейтралитета Исламской Республики Иран в конфликте между Украиной и россией, пресс-секретарь МИД подчеркнул неприятие нашей страной войны и необходимость политического урегулирования споров подальше от насилия", а также упомянул о многочисленных встречах и контактах министра иностранных дел страны с российскими и украинскими коллегами в последние месяцы "помочь урегулировать кризис", сказано в заявлении МИД Ирана.

При этом Канаани "подчеркнул надлежащие действия нашей страны (Ирана - ред.) в ответ на решение правительства Украины и посоветовал правительству этой страны избегать влияния третьих лиц, стремящихся разрушить отношения между двумя странами", отметили в МИД Ирана.

Контекст

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

россия в последние дни атаковала несколько украинских военных позиций с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были иранскими беспилотниками Shahed-136.