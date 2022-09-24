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"Иран решил поддержать рф, передав отсталой стране современные беспилотники для убийств украинцев": в ОП выступили с резким заявлением

"Иран решил поддержать рф, передав отсталой стране современные беспилотники для убийств украинцев": в ОП выступили с резким заявлением

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выступил с резким заявлением по Ирану после обнаружения использования рф беспилотников иранского производства в Украине. Похожее заявление опубликовал в своем Telegram-канале и руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Иран решил поддержать россию, передав отсталой стране современные беспилотники для убийств украинцев. После лет санкций, изоляции и отвратительной репутации иранская элита так и не осознала, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в Twitter.

Андрей Ермак высказал похожую позицию, однако прямо не указал, о какой стране идет речь.

"Каждому, кто поддерживает убийство украинцев, и помогает россии оружием, гарантирована изоляция. И речь не только о санкциях", - отметил он.

Что было ранее

На этой неделе воздушные силы Украины сбили вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. По словам украинских военных, иранские БПЛА были перекрашены и промаркированы оккупантами как "Герань-2".

Вчера, 23 сентября, впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, Украина, война, Иран
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