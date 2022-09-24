Как избежать участия в псевдореферендумах? В Минреинтеграции дали советы

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинцы с оккупированных территорий все чаще обращаются с вопросом, как избежать участия в псевдореферендумах и не попасть во вражеское войско. В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, передает УНН.

Детали

На горячую линию Минреинтеграции участились обращения жителей временно оккупированных территорий, которые спрашивают, как избежать участия в псевдореферендумах и не попасть во вражеское войско?

"Одно из таких поступило от жены спасателя из Энергодара. Она рассказала, что ее муж и его коллеги – патриоты, и ни в коем случае не собираются сотрудничать с захватчиками. В городе остаются до последнего, потому что этого требует специфика их службы. С другой стороны, выезд из города оккупанты запретили. Люди не знают, как поступить", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что любое решение, в котором будут зафиксированы результаты псевдореферендумов, является ничтожным. А также дали ряд советов:

- Старайтесь не принимать в них участие и всеми доступными способами препятствуйте его проведению. Не помогайте россиянам создавать даже малейшую иллюзию легитимности таких «мероприятий». Помните, что активное участие в них будет уголовно наказуемо.

- Все граждане Украины, которые не участвуют в боевых действиях и находятся на ВОТ, находятся под защитой Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года. Она предусматривает, что оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

- Оккупантам запрещено требовать любого изменения персонала или структуры медицинских организаций и учреждений гражданской защиты, что может негативно сказаться на их гуманитарной деятельности.

- Впрочем, россия пренебрегает своими обязательствами по международному гуманитарному праву, поэтому единственным способом обезопасить себя является выезд с временно оккупированных территорий.

Сообщить о себе и о нарушении своих прав можно по телефонам:

Телефон доверия СБУ: 0 800 501 482 (информация конфиденциальна);

Горячая линия Национальной полиции Украины: 0 800 50 0202.

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Дополнение

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

При этом издание "Медуза" со ссылкой на два близких к администрации президента рф источника пишет, что на оккупированных территориях Украины - в Запорожской и Херсонской областях "референдумы" также запланированы с 23 по 27 сентября.

В то же время сегодня во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области, по сообщениям росСМИ, согнали "съезд жителей Запорожской области" о проведении "референдума" о вхождении в состав россии.