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Рука с сине-желтым браслетом: Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Сергею Сове

Рука с сине-желтым браслетом: Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Сергею Сове

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины старшему солдату Сергею Сове - его тело с сине-желтым браслетом на руке нашли в Изюме, передает УНН.

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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Сове Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе №666/2022.

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Тело Сергея Совы было обнаружено во время эксгумации в освобожденном от российских захватчиков городе Изюм Харьковской области. На руке погибшего был сине-желтый браслет. Фото руки Сергея Совы облетело весь мир и стало символом зверств российских оккупантов на Харьковщине.

Как сообщали СМИ, военного узнала по татуировке жена.

Сергей Сова защищал Украину в составе 93-й отдельной бригады Холодный Яр с 2014 года. С 19 апреля 2022 года считался пропавшим без вести.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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