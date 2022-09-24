В госдуму уже 28 сентября могут внести законопроекты о вхождении оккупированных территорий Украины в рф - росСМИ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Законопроекты о вхождении оккупированных территорий Украины в рф могут внести в госдуму вечером 28 сентября. Об этом сообщил источник ТАСС в госдуме, передает УНН.

Детали

По информации росСМИ, законопроекты могут быть рассмотрены на внеочередном заседании 29 сентября.

Ранее

Соединенные Штаты получили данные, что россия собирается манипулировать результатами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. По их информации, оккупационные власти установили конкретные цели по явке "избирателей" и уровню одобрения "референдума".

Дополнение

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины захватчики объявили о проведении фейковых "референдумов" о присоединении к рф 23-27 сентября.

Президент США Джо Байден заявил, что "референдумы", направленные на аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, являются фикцией.