Зеленский пообщался с Ален Делоном: путин знает, сколько гибнет людей

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с французским актером Аленом Делоном заявил, что президент рф владимир путин знает, сколько людей погибает в Украине в результате войны, однако для него это лишь "часть плана". Об этом сообщает УНН.

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"Он не считает, что здесь есть отдельная нация, что отдельные люди. Он считает, что мы - часть его мира, и хочет возвращения советского союза... все, кто стоят на этом пути просто расходный материал. Он идет к этой цели, абсолютно понимая, что делает... Он знает, сколько гибнет людей, знает абсолютно все в деталях. Просто для него это неотъемлемая часть плана", - рассказал Зеленский Делону.

Детали

По мнению президента Украины, многим россиянам "сломали мозг" информационной войной, поэтому они "сошли с ума и радуются, когда нас убивают". Однако, убежден Зеленский, россия обязательно проиграет.

"Мы знаем, что исторически они проиграют... Высокую цену заплатят все живые. Много людей, животных, всего живого погибнет", - сказал он.

Зеленский также рассказал, что в ходе обмена украинская сторона получила тело погибшего британца, который был волонтером и помогал мирному населению.

"Он был в плену. Полтора месяца они (российская сторона - ред.) не передавали труп. Он был без частей тела... Это показатель, видно, что они этим запугивают людей. Все понимают, что с ними нельзя говорить после этого. Это терроризм, это не война уже даже", - отметил Зеленский.

В свою очередь 86-летний актер выразил слова поддержки украинскому народу. В ответ на благодарность Зеленского за стойкую позицию, Ален Делон ответил: "Это тот минимум, который я могу сделать. Потому, что вы не заслуживаете той боли, которой живет ваш народ."

Напоследок Зеленский пригласил актера посетить Киев с визитом, отметив, что будет рад приветствовать его в столице.

Напомним

Зеленский в интервью французским СМИ сообщил, что в Украине ежедневно погибает около 50 военных.