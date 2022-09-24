лавров на Генассамблее ООН заявил, что "страны Запада открыто говорят о намерении расчленить россию"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "страны Запада открыто говорят о намерении расчленить россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира", информирует УНН.

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"Запад вместо честного диалога и поиска компромиссов идет на грубые провокации и инсценировки", - сказал лавров.

Он также добавил, что "страны Запада открыто говорят о намерении расчленить россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс".

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"Вашингтон и Брюссель усугубили кризисную ситуацию, объявив экономическую войну россии. Результат — рост цен на газ и продовольствие во всем мире", - заявил лавров.

По его словам, "официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные и гротескные масштабы".

"Там не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести стране военное поражение, но и расчленить ее", - отметил глава МИД рф.

Напомним

На выступлении во время заседания Совбеза ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высмеял поведение главы российского МИДа сергея лаврова, который покинул зал сразу после выступления, не дождавшись окончания встречи.