КИЕВ. 25 сентября. УНН. На этой неделе российская пропаганда продвигала идею отмены антироссийских санкций через иностранных спикеров и медиа. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку заявлений, передает УНН.





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“Кремль продолжает расшатывать политическую ситуацию в европейских странах. Как известила роспропаганда, граждане Бельгии, Словакии, Германии, Австрии, Италии митинговали против высоких цен на энергоносители, обвиняя в высоких тарифах действующую власть, а не рф”, – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС отменить санкции против России, мол, это единственный путь преодоления энергетического кризиса.

Также отмечается, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пытался оправдать Россию, которая развязала против Украины войну, объясняя все тем, что “путина спровоцировали”.

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“Зато мир пригрозил россии новыми санкциями на фоне объявления “частичной мобилизации” на территории рф и проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины”, – отмечают в ЦПИ.

Дополнение

Глава мид рф лавров заявил, что “в Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира в Украине. Это стало понятно, когда москва и Киев подошли к достижению договоренностей, что напугало американцев и британцев, и они запретили Украине вести диалог с рф. С тех пор Украина уклоняется от переговоров”. Такой нарратив со стороны России не соответствует действительности.



