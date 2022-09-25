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Документы о вхождении "л/днр" в состав рф были подписаны еще в начале сентября - перехват

Документы о вхождении "л/днр" в состав рф были подписаны еще в начале сентября - перехват

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские оккупанты «подвели» итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Об этом свидетельствует информация, которая есть в распоряжении СБУ, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, которые имеют родственников в «руководстве л/днр», передает УНН.

Нынешнее абсолютно незаконное «голосование», анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, – просто для создания нужной им картинки на росТВ.

«Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики «днр». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации», – рассказывает украинка своей знакомой, которая также находится во временной оккупации рашистов.

Женщины жалуются, что россия просто уничтожает местное население и подвергает смерти простых людей.

Источник: УНН
Теги: война, псевдореферендум
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