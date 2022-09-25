В Херсоне погиб экс-нардеп Алексей Журавко

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Херсоне погиб бывший нардеп ВР от Партии регионов Алексей Журавко, присоединившийся к оккупантам. О смерти Журавко сообщают россСМИ и представители оккупантов, сообщает УНН.

Так называемый «заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области» Кирилл Стремоусов заявил, что Жураков погиб якобы от удара по гостинице. Удар был якобы нанесен реактивным снарядом выпущенным ВСУ из HIMARS. Вместе с Журавко, вероятно, погиб еще как минимум один человек.

23 сентября еще живой Журавко публиковал ролик о том, как проголосовал на псевдореферендуме.

Журавко был членом фракции "Партия регионов" с 2006 года, а с 2015 сбежал в Россию, где проживал до недавнего времени.