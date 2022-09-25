Угроза есть: ГПСУ не исключает возможности вторжения в Украину с территории Беларуси

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Провокаций на границе с Беларусью пока не фиксируется, однако остается риск вторжения вражеских войск с территории этой страны. Как сообщил в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сейчас осуществляются все меры для укрепления этого направления, передает УНН.

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"На данный момент, к счастью, ситуация стабильна. Все силы безопасности и обороны нашей страны контролируют линию границы, приграничье, и делают все необходимое, чтобы укрепить это направление, ведь мы хорошо понимаем, что Беларусь поддерживает Россию в войне против нашей страны”, – отметил Демченко.

Детали

Представитель ГПСУ отметил, что не исключается возможность, что подразделения вооруженных сил Беларуси могут зайти на территорию Украины или могут создавать провокации.

“Именно поэтому все силы обороны – и пограничники, и ВСУ и нацгвардейцы, находятся на своих местах на этом направлении, чтобы контролировать ситуацию, не допустить провокаций и тем более – вторжения", – добавил он.

Дополнение

Белорусские СМИ сообщали, что в аэропорту Минска начали проверять мужчин с российскими паспортами.



