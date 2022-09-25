В Крыму оккупанты только за 2 дня выдали 1,5 тысяч повесток крымским татарам

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во временно-оккупированном Крыму российские власти всего за несколько дней выдали 1,5 тысяч повесток крымским татарам. Как сообщила в эфире национального телемарафона представитель Президента в Крыму Тамила Ташева, на территории полуострова продолжается полноценная мобилизация коренных народов, передает УНН.

Цитата

“В течение нескольких дней были выданы уже полторы тысячи повесток крымским татарам. Как это делается: фактически происходят некие облавы, когда они (россияне – ред.) приезжают в населенные пункты, где в основном проживают крымские татары, или города, где они работают на рынках, и раздают эти повестки. О частичной мобилизации речь не идет, потому что они не спрашивают – стоял ли ты на каком-то учете, были ли у тебя какие-то болезни. Они забирают просто абсолютно всех, в том числе, мне сообщают о мужчинах старшего возраста, которых, по идее, не должны были бы забирать – это категория 60+. В общем, забирают на войну мужчин от 18 лет. Сначала отправляют в военкоматы, потом быстро сборы. Это ужасная ситуация”, – рассказала Ташева.

Детали

Отмечается, что российская федерация делает акцент на крымских татарах, пытаясь сейчас, таким образом уничтожить генофонд крымскотатарского народа.

“российская федерация закрывает для себя здесь две такие составляющие: одна – это отправка на войну и физическое уничтожение. А вторая составляющая – это вытеснение с полуострова нелояльных для себя крымских татар. Мы активно следим за ситуацией, и насколько нам известно, сейчас тысячи крымских татар, в том числе, с семьями, выезжают с Крымского полуострова. Конечно, выезжают через территорию Российской Федерации в страны, где можно приехать без российского загранпаспорта. Единственные возможные пути – это Узбекистан, Казахстан, потому что туда можно приехать по так называемым внутренним паспортам”, – констатировала Ташева.

Она также отметила, что по словам очевидцев, живущих в Крыму, такие города, как Симферополь, Ялта, Судак, и ряд других городов – просто опустошены. Места, где крымские татары открывали магазинчики, сейчас пустуют, улицы пусты, там нет мужчин.

Дополнение

21 сентября российский диктатор владимир путин в своем видеообращении к гражданам заявил о частичной мобилизации населения.

По предварительным оценкам аналитиков, около 90 % повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13-15 % населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа.