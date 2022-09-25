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ЕС не будет вводить ограничения цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций - СМИ

ЕС не будет вводить ограничения цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций - СМИ

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Европейский Союз, вероятно, не будет вводить ограничения цен на российскую нефть в восьмом пакете санкций против российской федерации. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России", – говорится в сообщении.

Детали

В то же время отмечается, что скорее всего, санкции будут введены в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро), а также “дюжины лиц”, причастных к так называемым "референдумам".

Дополнение

По данным The Financial Times, восьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, который готовится в ответ на "частичную мобилизацию" и псевдореферендумы, будет нацелен на российский IT-сектор, сферу кибербезопасности и информационные технологии, а также на предметы роскоши.

В то же время Bloomberg информировал, что страны-члены Европейского Союза в течение нескольких недель стремятся достичь политического соглашения, которое бы ввело ограничения цены на российскую нефть. Обсуждения активизировались после того, как президент РФ владимир путин объявил о "частичной мобилизации".

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции
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