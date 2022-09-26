Выборы в Италии: появились результаты экзит-полов

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Вчера, 25 сентября, в Италии состоялись досрочные парламентские выборы. По данным экзит-полов, правая коалиция во главе с партией "Братья Италии" Джорджией Мелони набрала 43-47% голосов избирателей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Так, новым премьер-министром может стать лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. Таким образом она будет первой женщиной-главой правительства в истории страны. Результаты экзит-пола показали, что "Братья Италии" набрали 23-27%, а их союзники - партии "Лига" и "Вперед, Италия" - 9,5-13,5% и 6-8%, соответственно.

По данным опроса, проведенного социологическим агентством SWG для телевидения La7, правая коалиция в целом получит 43-47% голосов.

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"Если экзит-полы подтвердятся, то правые возьмут контроль в критический момент для экономики Италии и Европы, когда война россии против Украины вызовет инфляцию и испытает пределы единства Запада против москвы", - отмечает Politico.

Дополнение

Досрочные выборы состоялись после того, как президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент в июле и назначил досрочные выборы на 25 сентября, что ознаменовало конец правительства во главе с премьер-министром Марио Драги.