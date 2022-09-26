Зеленский: на этой неделе будет новая волна нашей дипломатической активности

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будет новая волна дипломатической активности. Новые обращения к политическим, к бизнес и студенческим сообществам за рубежом. Об этом со ссылкой на видеообращение главы государства информирует УНН.

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"Повсюду в мире, абсолютно везде, будут слышать о наших потребностях, наших позициях, нашем взгляде на то, как можно остановить российское зло. Мы будем делать и особый упор. Упор на том, что преступная мобилизация используется россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и чтобы еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, которые контролируются пока, временно, российской федерацией", - отметил он.

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Зеленский сообщил, что работа по следующим обменам пленными продолжается.