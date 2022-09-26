Генпрокурор о лишении Медведчука гражданства: это вопрос, который находится в компетенции президента Украины

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин прокомментировал возможность лишения народного депутата Виктора Медведчука украинского гражданства, пишет УНН со ссылкой на телемарафон.

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"Относительно гражданства Медведчука, то это вопрос, который находится в компетенции президента Украины. Между тем, есть много сейчас идей относительно того, чтобы предусмотреть изменения в законы о гражданстве, которые бы предоставляли возможность лишать гражданства тех, кто предал нашу страну", - сказал Костин.

Детали

Он добавил: если народные депутаты примут соответствующее законодательство, то это очень упростит процедуру.

"Я думаю, что подавляющее большинство украинцев считают, что такие люди, как Медведчук и другие, не стоят того, чтобы оставаться гражданами Украины", - говорит генпрокурор.

Также отвечая на вопрос, не препятствует ли рассмотрению то, что Медведчука обменяли на украинских военнопленных и теперь он находится не в Украине, Костин заверил, что с этим нет никаких проблем.

"По Медведчуку есть одно дело, которое находится сейчас на рассмотрении в суде. По этому делу будет ходатайство о применении возможности специального судебного разбирательства - то есть судебное разбирательство в отсутствие обвиняемого. Таким образом дело продолжится", - отметил он.

В другом деле завершили досудебное расследование. Материалы дали на ознакомление подозреваемым и их адвокатам. Также будет ходатайство от прокурора о переходе на специальное расследование, при физическом отсутствии подозреваемого.

Напомним

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктора Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.