"Последствия будут ужасными": у Байдена заявили, что имеют план действий, если россия применит ядерное оружие

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у страны есть четкий план действий в случае применения рф ядерного оружия. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.

Цитата

«Мы очень четко договорились с российскими властями как публично, так и частным образом, чтобы прекратить разговоры о ядерном оружии. Очень важно, чтобы москва услышала от нас и знала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять», - сказал он.

Детали

Блинкен отказался поделиться подробностями относительно того, как в Вашингтоне отреагируют на использование ядерного оружия. Однако он сказал, что у администрации есть план.

«Президент Джо Байден был полон решимости, поскольку мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, чтобы сплотить другие страны для давления на россию, мы также полны решимости, чтобы эта война не расширялась», - сообщил госсекретарь.

Блинкен заявил, что «голосования» для принудительного вхождения территорий Украины в состав российской федерации являются фиктивными и никогда не будут признаны.

Также, по его мнению, война путина в Украине провалилась.

«С самого начала он (владимир путин - ред.) очень четко сказал, что его целью было стереть идентичность Украины как независимой страны, что уже потерпело неудачу. Украинцы воюют за свою землю. Они воюют за свою страну. россияне - нет. И эти российские солдаты, которых бросают в этот конфликт, часто не знают, куда они идут и что делают. Это не то, за что они хотят бороться. Украинцы борются за собственное будущее. Они борются за свою землю. Они борются за собственные жизни», - резюмировал чиновник.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.