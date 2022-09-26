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В Бюджете-2023 на единый телемарафон запланировано 600 млн грн - нардеп

В Бюджете-2023 на единый телемарафон запланировано 600 млн грн - нардеп

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2023 год планируется около 600 млн грн выделить на национальный телемарафон, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник, 26 сентября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Согласно Бюджету-2023, на "Единый марафон" будет потрачено примерно 600 млн грн", - сообщил нардеп.

Детали

По данным депутата, планируется выделить:

  • 535 млн грн - "Производство и трансляция телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработка и распространение официальной информационной продукции, финансовая поддержка системы государственного иновещания Украины";
  • 73 млн грн - "Освещение деятельности Верховной Рады Украины через средства телевидения и радиовещания и финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины".

Дополнение

В руководстве парламента прогнозируют, что в этом году принятие Государственного бюджета, на 2023 год, состоится раньше, чем это было в последние три года.

Рада будет принимать Бюджет-2023, как сообщалось, по сокращенной процедуре - уже до конца октября.

Источник: УНН
Теги: ВР, СМИ, телевидение, Бюджет-2023
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